Bayram şekeri tezgahta kaldı

Dünyada ve Türkiye'de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı. Çeşit çeşit bayram şekeri, salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması ihtimali nedeniyle elde kaldı. Gaziantep'teki tarihi çarşıdan bayram şekeri almaya geldiğini söyleyen Mehmet Yaşar isimli vatandaş, "Eskiden kilolarca şeker alıyorduk. Şu anda bayramlaşma olmayacağı için sadece yarım kilo alacağım. Eski bayramları özlüyoruz" dedi.

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