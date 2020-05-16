  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bayram şekeri tezgahta kaldı

Bayram şekeri tezgahta kaldı

Bayram şekeri tezgahta kaldı
Giriş Tarihi: 16.5.2020
Dünyada ve Türkiye'de toplum düzeninde köklü değişikliklere neden olan korona virüs salgını, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tezgahtaki yerini alan bayram şekerlerine ilgiyi azalttı. Çeşit çeşit bayram şekeri, salgın ve sokağa çıkma kısıtlaması ihtimali nedeniyle elde kaldı. Gaziantep'teki tarihi çarşıdan bayram şekeri almaya geldiğini söyleyen Mehmet Yaşar isimli vatandaş, "Eskiden kilolarca şeker alıyorduk. Şu anda bayramlaşma olmayacağı için sadece yarım kilo alacağım. Eski bayramları özlüyoruz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayram şekeri tezgahta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA