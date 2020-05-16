BDDK’dan 15 bankaya 19 milyon TL ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetleri inceledikten sonra, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. BDDK'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Şikayete konu bankalar hakkında yapılan incelemeler neticesinde kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir" denildi.