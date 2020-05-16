Dijital Tarım Pazarı üretimi teşvik edecek

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, pandeminin dünyada tüm sektörlerin ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece girmesine yol açtığını söyledi. Uçak, "Bu süreçte, durmak yerine tam tersine kapasitesini arttırarak üretime devam eden tek sektör gıda ve gıda üretiminin ilk halkası olan tarım sektörüdür" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Nisan ayı sonunda lansmanını yaptığı Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) gelecek için atılan önemli bir adım olduğunu belirten Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üretici, ihracatçı, işletmeci ve tüketiciyi aynı platformda buluşturan proje için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Dijital tarımda halcisi, üreticisi, ihracatçısı, devletin kurumları herkes bir arada olacak. Dijitale geçiş herkesi üretime teşvik edecek."

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Genç nüfusla beraber herkesin tarıma odaklanacağını ve kırsal hayata dönüş gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Hayrettin Uçak, "Bu projeyle herkes kendi bölgesinde, memleketinde çalışacak, ticaret yapacak. Gençlerimize yeni projeler oluşturacak. Türkiye için ciddi bir fırsata dönüşecek. Türkiye'nin dört bir yanında herkes toprağını işliyor. Tarımda hummalı bir çalışma var. Herkes işine sarılmış, elini taşın altına koymuş vaziyette. Tarımda ciddi bir artış olacak" ifadelerini kullandı.



"KRİZDEN HEP BİRLİKTE GÜÇLENEREK ÇIKACAGIZ"

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise şu anda yaş meyve sebze sektörünün pandemiden en az etkilenecek sektörlerden biri olduğunu anlatarak, "Karantina önlemleri nedeniyle insanlar evde. Bu yüzden meyve sebze tüketimi geçen yıllara göre artış gösterdi. Bu sektörümüzün bir şansı. Rakip ülkelerden avantajlıyız. Hasatta, işçi bulmada İtalya ve İspanya gibi sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Her şeye rağmen bu krizden güçlenerek çıkacağız" dedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Demirci ise "Herhangi bir şekilde bir ürünün azlığı olduğu zaman hemen ithalat yapmamak lazım. Çiftçiler sıkıntı yaşıyor. Üreticiyi ithalatla terbiye etmeye gerek yok." diye konuştu.