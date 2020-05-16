Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomik istikrar kalkanının olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz" dedi.



Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanlığı Twitter hesabının paylaştığı videoyu alıntılayarak, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/WQm8KRwMbb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 16, 2020