Koç İnşaat’tan Bornova’ya 500 milyon liralık yatırım

Koç İnşaat, İzmir'in Bornova ilçesine yaklaşık 500 milyonluk dev yatırım yapmaya hazırlanıyor. Mia Suites Bornova adı verilen projede 160 daire ve işyerlerinin bulunduğunu belirten Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Koç, bölgeden çok fazla talep geldiği için grup olarak yatırım kararı aldıklarını belirtti. Cem Koç, "Bugüne kadar birçok projeye imza atan şirketimiz, bine yakın aileye huzurlu ve mutlu yuvalar kazandırmış ve kazandırmaya da devam edecektir. Menderes ve Torbalı ile Gaziemir bölgesinden sonra bu kez yeni yatırımızı Bornova bölgesine yapıyoruz" dedi.

2021'E SÜRPRİZ PROJE

Cem Koç, önümüzdeki yıl tüm İzmir'in beklediği ve yerini söylemediği çok büyük ve çok ses getirecek bir büyük projeye imza atacaklarını ve bu projeye yurt dışından da çok fazla talep beklediklerini anlattı.

FATİH ŞENDİL