Küresel ticarette yeni dönem

G20 ülkeleri Kovid-19 gündemiyle toplanarak, salgınla mücadele sürecinde ticaret ve yatırım Eylem Planı oluşturdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısında şekillenen planda, kağıtsız ticarete ilişkin işbirliğinin güçlendirilmesi kararı da yer aldı.



UYGULAMALAR PAYLAŞILACAK

G20 ülkeleri, küresel kriz dönemlerinde elzem mal ve hizmetlerin ticareti ve üretimini destekleyen önlemlerle ilgili iyi uygulamaları da paylaşacak. Olası bir küresel sağlık krizi durumunda da, istisnai olarak seyahatlere (iş seyahatleri de dâhil) kamu sağlığı için alınan önlemlere zarar vermeden izin verilmesini sağlayacak ilkeler belirlenecek.



"HERKES DERS ÇIKARDI"

Ticaret Bakanı Pekcan, pandemi nedeniyle oluşan süreçten herkesin bazı dersler çıkardığını belirterek, "Küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında hizmet ticaretinin, özellikle de dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı" dedi. Pekcan, "Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemlerin etkisinin azaltılmasında, serbest, adil, açık ticaret ve yatırım ortamı ile merkezinde DTÖ'nün olduğu kurallara dayalı ticaret sistemi hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Hazal ATEŞ