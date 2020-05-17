İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yaz 5 günlük tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden ortalama olarak butik otel için 5 bin TL, 5 yıldızlı otel için 10 bin TL, villa kiralanması durumunda ise 12 bin 500 TL çıkacak. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bu yıl fiyatlarda herhangi bir artış yapmadıklarını söyledi. Demir, "Geçen yılki fiyatların üzerine enflasyonu koyduk ve bu şekilde devam etme kararı aldık" dedi.
4 kişilik ailenin 5 günlük Çeşme tatili 5 bin liradan başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.