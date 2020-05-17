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Haberler Ekonomi 4 kişilik ailenin 5 günlük Çeşme tatili 5 bin liradan başlıyor

4 kişilik ailenin 5 günlük tatili 5 bin liradan başlıyor

4 kişilik ailenin 5 günlük Çeşme tatili 5 bin liradan başlıyor
Giriş Tarihi: 17.5.2020
İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yaz 5 günlük tatil yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin cebinden ortalama olarak butik otel için 5 bin TL, 5 yıldızlı otel için 10 bin TL, villa kiralanması durumunda ise 12 bin 500 TL çıkacak. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, bu yıl fiyatlarda herhangi bir artış yapmadıklarını söyledi. Demir, "Geçen yılki fiyatların üzerine enflasyonu koyduk ve bu şekilde devam etme kararı aldık" dedi.
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