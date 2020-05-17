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Haberler Ekonomi Ahşap evler izole hayatın yeni gözdesi

Ahşap evler izole hayatın yeni gözdesi

Ahşap evler izole hayatın yeni gözdesi
Giriş Tarihi: 17.5.2020
İzmir'de, koronavirüsten korunmak isteyen aileler, doğayla iç içe izole bir yaşamı tercih ediyor. Kemalpaşa ilçesinin Cumalı köyü yakınlarında ahşap bungalov evlerden oluşan doğal yaşam köyü kuran yatırımcı Halil İbrahim Demirci, salgın nedeniyle taleplerin arttığını belirtti. Şehrin gürültüsünden ve salgın tehlikesinden kaçarak doğayla iç içe yaşamayı tercih eden aileler vakitlerini, bahçelerinde sebze yetiştirerek, çocuklarıyla oyun oynayarak ve kitap okuma saatleri düzenleyerek geçiriyor. Ormanlık bir alanda kurulu olan bu doğal yaşam köyünde yaklaşık 17 aile, sosyal mesafeye uygun şekilde konaklıyor. Halil İbrahim Demirci, "Koronavirüs salgını ortaya çıkar çıkmaz yoğun bir talep olmaya başladı" dedi.
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