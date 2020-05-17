‘Her Şey Dahil’ konsepti kısıtlamasız sürecek

2020 yılına, en iyi yıllardan biri olma beklentisiyle başladıklarını, ancak hiçbir şekilde öngörülemeyecek bir durum oluştuğunu söyleyen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Hem küresel düzeyde hem de Türkiye açısından olağan dışı bir dönemden geçiyoruz" dedi. Eresin, "Bu süreci salgının gidişatı ve kontrol altına alınması belirleyecektir. Ancak sektörümüz adına iyimser olmak zorundayız ve tüm çabalarımız iyimser tabloya göre devam ediyor. Haziran ayı ortalarından itibaren normalleşme yolunda ilk adımların geleceğini umut ediyoruz" diye konuştu.



"HAZIRLIĞIMIZI YAPTIK"

Kamu otoritelerinin "artık evden çıkabilirsiniz" diyeceği gün için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Eresin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu programının, başta tüketici güveni sağlanması, çalışan güvenliği ve olumlu algı olarak sektörümüze büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



"REKABET ÜSTÜNLÜGÜMÜZ VAR"

Türkiye'nin, dünyada her şey dahil tatil konseptini en iyi uygulayan ülke olduğunu anlatan Eresin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durum, önemli rekabet üstünlüğümüz ve avantajımızdır. Pandemiyi fırsat bilerek, Türkiye'nin turizmde bu konseptten ayrılacağı yönünde birtakım çevreler tarafından yapılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye, 'Her şey Dahil' tatil konseptini, eski hizmetlerde herhangi bir kısıtlama yapmadan uygulamaya devam edecektir. Sadece pandemi dönemi ile sınırlı kalmak üzere yiyecek ve içecek servisi, sağlık otoriteleri tarafından alınacak kararlara göre düzenlenecektir."