Kemalpaşa’da kiraz hasadı gönüllülerle sürüyor

İzmir'de 'Biz Varız' dayanışmasıyla başlatılan hasat çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Üreticinin ürünü dalında kalmasın" diyerek başlattığı kiraz hasadı, Kemalpaşa ilçesinde dün da devam etti. Gönüllüler her gün 18 mahalledeki 46 kiraz bahçesinde hasada katılıyor. Bağyurdu'ndaki kiraz bahçesinin sahibi Kübra Yörük, gönüllü gençler için "Hızır gibi yetiştiler" dedi. Yörük, "Eşim yıllar önce vefat etti. Gönüllüler gelmeseydi ürünümüzü hasat edemeyecektik" diye konuştu.

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