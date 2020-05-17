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Haberler Ekonomi Kiralık teknelere talep arttı

Kiralık teknelere talep arttı

Kiralık teknelere talep arttı
Giriş Tarihi: 17.5.2020
Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Şaban Arıkan ve Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, korona virüs sonrası izole tatil isteyenlerin tekneyle mavi yolculuk talebinde bulunduğunu söyledi. Tur teknelerinin bakanlıkların hazırlayacağı genelgeyi beklediğini söyleyen Dinç ve Arıkan, "Bu yıl yerli turist açısından yat turizminin iyi yılı olacak. Herkes aile turlarını tercih edecek" dedi. Orhan Dinç, en izole tatilin tekneyle mavi yolculuk olduğunu belirterek, "Hayat tekneye sığar" sloganıyla hizmet vermek istediklerini söyledi. Haftalık turların fiyatı geçtiğimiz yaz 5 ile 40 bin lira arasında değişti.


ADEM ÜLKER / MURAT YALÇIN
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