“Normalleşme ile üretim ve ticaret bereketine kavuşacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Normalleşme ekonominin katmanlarına yayıldıkça ötelenen talepler yeniden canlanacak, üretim ve ticaret bereketine kavuşacaktır" dedi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Yönetim Kurulu Toplantısı'nda telekonferans yöntemi ile katılan Oktay, "Türkiye sağlıktan ulaştırmaya, teknoloji altyapısından sanayi ekosistemine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşan güçlü temel sayesinde birçok ülkeye göre çok daha başarılı" dedi.



YATIRIM KOLAYLAŞIYOR

Normalleşme sürecinin ekonomiye katkılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay, "Aynı zamanda iş yapma kolaylığı iyileştirmelerini gündemimizin üst sıralarında tutarak yatırımcıların yeni normalde de Türkiye'de daha kolay iş kurmasını ve yapmasını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



KIRIKKALE'DE HER AY 45 MİLYON MASKE ÜRETİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale'de kurulan tesiste ayda 45 milyon cerrahi maske üretileceğini bildirdi. "Tamamen yerli imkanlarla ülkemizde üretilen cerrahi maske alanında salgın öncesi kapasitenin katbekat üzerine çıkmış durumdayız" diyen Oktay, maske üretiminde kullanılacak malzemelerin de Devlet Malzeme Ofisi tarafından ücretsiz sağlandığını söyledi.

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