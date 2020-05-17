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Haberler Ekonomi Rus ve İngiliz turisti getirmemiz şart

Rus ve İngiliz turisti getirmemiz şart

Rus ve İngiliz turisti getirmemiz şart
Giriş Tarihi: 17.5.2020
DEIK Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu Üyesi, Orka Oteller Genel Müdürü ve Fethiye Otelciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ercan Torunoğulları, turizmin Temmuz ayından itibaren kademeli olarak başlamasını beklediklerini söyledi. Torunoğulları, Türk turizmi için Rusya ve İngiltere pazarlarının açılmasının şart olduğunu vurguladı. Korona virüsle mücadelede Türkiye'nin iyi bir sınav verdiğini hatırlatan Torunoğulları, "Bize rakip ülkeler İspanya, İtalya gibi bu konuda kötü bir imajımız olmadı. Bu; bize rakip ülkelere göre avantaj sağlıyor. Fethiye'de turizm yapabilmemiz için iki ana pazarın gelmesi lazım. Biri Rusya, biri İngiltere. Diğer pazarlarla otellerimizi dolduramayız" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ
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