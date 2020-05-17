Sağlık hizmetlerinde normalleşme başlıyor

Türkiye adım adım normalleşme sürecine girerken, yeni tip korona virüs salgını ile kahramanca bir mücadele yürüten sağlık kahramanlarına 13 Mart'ta getirilen yıllık izin yasağı da kalktı. Ön saflarda görev alan doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık personeli için esnek çalışma uygulaması devam edecek, amirin izni doğrultusunda yıllık izin kullanılabilecek. Bu süreçte istifalar kabul edilmeyecek, başka kurumlara geçişe muvafakat verilmeyecek, öğrenime dayalı tayinler bekleyecek. Ancak emekli olmak isteyenlere izin verilecek.



NAKİL TALEPLERİNE İZİN

30 Mart'tan önce bulunduğu yerden başka yere ataması yapılıp da atama kararı bu tarihten sonra bildirilen personelin de yeni görev yerlerine başlamaları için ayrılmalarına müsaade edilecek. Öğrenim durumuna dayalı atama ile alt ve üst bölgelere atama tayinleri yapılmayacak. Ancak eş durumu ve sağlık durumu gibi mazeretlere binaen, nakil talepleri karşılanacak.



■ HAZAL ATEŞ

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