İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,95 kayıpla 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 azalışla 2.565,00 lira oldu. Önceki hafta 639,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor.
Gram altın, çeyrek altın geçtiğimiz hafta düşüş eğilimindeydi. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükselişte mi?Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 18 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 390,46 TL
SATIŞ: 390,69 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 630,60 TL
SATIŞ: 641,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.261,60 TL
SATIŞ: 1.281,90 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.584,90 TL
SATIŞ: 2.622,10 TL
Altın fiyatları 18 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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