Haberler Ekonomi Altın fiyatları 18 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Güvenli liman olarak tercih edilen altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükselişte mi?' sorularını merakla araştırıyor. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...