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Haberler Ekonomi Altın fiyatları 18 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

18 Mayıs Pazartesi! , , ne kadar?

yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Güvenli liman olarak tercih edilen altını yatırım aracı olarak tercih edenler 'Altın fiyatları ne kadar? , yükselişte mi?' sorularını merakla araştırıyor. Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 18 Mayıs Pazartesi gram altın, çeyrek altın, , tam altın fiyatları...

Altın fiyatları 18 Mayıs Pazartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

18.05.2020, 09:06

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 1,95 kayıpla 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 azalışla 2.565,00 lira oldu. Önceki hafta 639,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi. Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor.

Gram altın, çeyrek altın geçtiğimiz hafta düşüş eğilimindeydi. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatları yükselişte mi?Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 18 Mayıs Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 390,46 TL
SATIŞ: 390,69 TL

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 630,60 TL
SATIŞ: 641,00 TL

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.261,60 TL
SATIŞ: 1.281,90 TL

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

TAM ALTIN
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.584,90 TL
SATIŞ: 2.622,10 TL

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