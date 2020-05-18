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Haberler Ekonomi Arı satışları iki kat arttı

Arı satışları iki kat arttı

'da geçen yıl 10 bin arı satışı yapan üreticiler, bu yıl satışlarını ikiye katlamanın mutluluğunu yaşıyor. 'nin bal üretim merkezlerinden Aydın'da yetiştirilen Kafkas ırkı ve Belfast cinsi arılar yoğun talep görüyor.

Arı satışları iki kat arttı
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Geçen yıl 10 bin kovan arı satışı yapılan Karpuzlu ilçesinde bu yıl 20 bin kovan arı satışı gerçekleşti. Bal üreticileri, kestane balı üreten Kafkas ırkı arı ile Belfast cinsi arıları Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.

"SİPARİŞLER ÇOK ARTTI"
Üretici Mustafa Karataş, "Şu an siparişlere yetişemiyoruz. Korona virüs nedeniyle bal satışları da arttı. Karlı bir sezon geçirdik. Üreticiler olarak kent ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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