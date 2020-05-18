  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs’ta başlıyor

-Datça feribot seferleri ’ta başlıyor

Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs’ta başlıyor
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Bodrum-Datça feribot seferleri, 19 Mayıs Salı günü başlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kovid-19 önlemleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri, gerekli önlemler alınarak başlıyor" ifadeleri kullanıldı. Seferlerin Mayıs ayında şu saatlerde yapılacak: Bodrum- Datça: Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar Günleri: 09.00 ve Datça-Bodrum: Çarşamba-Cuma: 09.00 ve Cumartesi-Pazar: 17.00

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs’ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA