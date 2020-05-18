Bodrum-Datça feribot seferleri 19 Mayıs’ta başlıyor

Bodrum-Datça feribot seferleri, 19 Mayıs Salı günü başlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kovid-19 önlemleri ve Bodrum Limanı altyapı çalışmaları nedeniyle ara verilen Bodrum-Datça feribot seferleri, gerekli önlemler alınarak başlıyor" ifadeleri kullanıldı. Seferlerin Mayıs ayında şu saatlerde yapılacak: Bodrum- Datça: Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar Günleri: 09.00 ve Datça-Bodrum: Çarşamba-Cuma: 09.00 ve Cumartesi-Pazar: 17.00

TUBA AYHAN