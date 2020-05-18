Bodrum Kalesi Haziran’ın son haftası açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum kalesinin haziran ayının son haftası açılacağını söyledi. Özellikle kruvaziyer turizminin vazgeçilmezi Bodrum kalesinin tadilata girmesi, Bodrumlu esnafı ve turizmciyi etkilemişti. Açılış haberini heyecanla bekleyen turizmcilere müjdeyi Bakan Ersoy verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte kaleyi gezen Bakan Ersoy, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

ESKİSİNDEN DAHA KEYİFLİ

"Kalenin 1'inci etabı açılmıştı. Şimdi 2'inci etabın bitmesiyle birlikte kaleyi ziyaret edenler uzun süre içerde kalabilecek şekilde çok detaylı bir hazırlık yapıldı. Hendeklerin, top mazgallarının olduğu yerde yeni alanlar keşfedildi. Daha öce kullanılmayan atıl alanların düzenlenmesiyle Bodrum'a hakim bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler çok daha keyifli bir Bodrum kalesi ile karşılaşacak."

TUBA AYHAN