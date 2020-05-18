  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bodrum Kalesi Haziran’ın son haftası açılıyor

Kalesi Haziran’ın son haftası açılıyor

Bodrum Kalesi Haziran’ın son haftası açılıyor
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum kalesinin haziran ayının son haftası açılacağını söyledi. Özellikle kruvaziyer turizminin vazgeçilmezi Bodrum kalesinin tadilata girmesi, Bodrumlu esnafı ve turizmciyi etkilemişti. Açılış haberini heyecanla bekleyen turizmcilere müjdeyi Bakan Ersoy verdi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte kaleyi gezen Bakan Ersoy, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

ESKİSİNDEN DAHA KEYİFLİ
"Kalenin 1'inci etabı açılmıştı. Şimdi 2'inci etabın bitmesiyle birlikte kaleyi ziyaret edenler uzun süre içerde kalabilecek şekilde çok detaylı bir hazırlık yapıldı. Hendeklerin, top mazgallarının olduğu yerde yeni alanlar keşfedildi. Daha öce kullanılmayan atıl alanların düzenlenmesiyle Bodrum'a hakim bölümler oluşturuldu. Ziyaretçiler çok daha keyifli bir Bodrum kalesi ile karşılaşacak."

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum Kalesi Haziran’ın son haftası açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA