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Haberler Ekonomi BOREL satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Genel Müdürlüğü'nce üretilen bor katkılı el dezenfektanı 'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyon adede yaklaştı.

BOREL satışı 4 milyon şişeye yaklaştı
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Ar-Ge süreci tamamlandıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen BOREL, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı. Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı.

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Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, vatandaşların ilk günden bu yana BOREL'e çok büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. İlginin satış rakamlarına da yansıdığını aktaran Maraşlıoğlu, "Satışta küçük boy olarak tabir edilen 100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Her geçen gün bu rakama binler ekleniyor" dedi. BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluştuğuna dikkati çeken Maraşlıoğlu, "BOREL'in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bilinmektedir" diye konuştu.

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