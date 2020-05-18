BOREL satışı 4 milyon şişeye yaklaştı

Ar-Ge süreci tamamlandıktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla seri üretimine geçilen BOREL, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşların yoğun talebiyle karşılaştı. Ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra internet üzerinden de satışı yapılan BOREL'in küçük boylarının yanında litrelik ebatları da mayıstan itibaren raflarda yerini aldı.

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Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, vatandaşların ilk günden bu yana BOREL'e çok büyük bir ilgi gösterdiğini söyledi. İlginin satış rakamlarına da yansıdığını aktaran Maraşlıoğlu, "Satışta küçük boy olarak tabir edilen 100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Her geçen gün bu rakama binler ekleniyor" dedi. BOREL'in etil alkol, gliserin, bor ürünleri, aloe vera, çay ağacı ve lavanta gibi esansiyel yağlardan oluştuğuna dikkati çeken Maraşlıoğlu, "BOREL'in içeriğinde yer alan çay ağacı yağının da antiviral etkisi bilinmektedir" diye konuştu.