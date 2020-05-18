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Haberler Ekonomi Ege Üniversitesi dünya listelerinde

dünya listelerinde

Ege Üniversitesi dünya listelerinde
Giriş Tarihi: 18.5.2020

Dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan University Ranking by Academic Performance (URAP), 2019-2020
Dünya Alan Sıralamasını açıkladı. Türk üniversitelerinin 61 alanın 36'sında yer aldığı sıralamalarda Ege Üniversitesi, 7 bilim alanında dünya üniversiteleri arasına girmeyi başardı. En dikkat çekici başarısını diş hekimliği alanında gösteren Ege Üniversitesi, bu alanda yapılan dünya sıralamasında 175'inci sırada yer alarak ilk 200'e girdi. EÜ ayrıca, gıda mühendisliği alanında da dünyada 277'nci sırayı alırken bu alanda Türkiye birincisi oldu.

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