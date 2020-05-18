'Kıyamet Köyü’ Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

Maya takviminde kıyametten etkilenmeyeceği yazılan ve bu nedenle 8 yıl önce adını tüm dünyaya duyuran İzmir'in Şirince köyü, salgın sonrası kontrollü normalleşme sürecine hazırlanıyor. Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, "Girişçıkışları kontrol altına alacağız, ısı ölçer uygulaması yapacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve maskesiz kimsenin girişine müsaade etmeyeceğiz" dedi. İnci, restoranlarda da tek kullanımlık malzeme zorunluluğu getireceklerini söyledi. Pansiyon işletmecisi Ahmet Irak ise "Bundan sonraki süreçte virüse karşı aramıza mesafe koyacağız, hijyene önem vereceğiz, 10 müşteri alıyorsak, 5 almaya çalışacağız"