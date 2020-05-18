Ödemiş patatesinde hızlı fiyat düşüşü üzdü

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates fiyatları düştü. Yaklaşık 2 hafta önce 2 liradan açılan piyasa, hasadın artışıyla birlikte 50 kuruşa kadar düştü. Üreticiler, ithalat ve ihracat haberlerinin piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, patatesin tarlada 1.5 liranın altına düşmesi halinde zarar edeceklerini söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Ödemiş Temsilcisi Özkan Akgün de pandemi dolayısıyla piyasanın olumsuz etkilendiğini ve patates tüketiminin azaldığını ifade ederek, "Böyle giderse üretici patatesten uzaklaşır dedi" dedi.