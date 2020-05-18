Salgın konut tercihlerini de değiştirdi

Korona virüs salgını sonrası kalabalıklar içine girmekten çekinen bazı İzmirliler, hem keyifli zaman geçirmek hem de izole bir hayat sürmek için bahçeli müstakil ev ve villalara yöneldi. İnşaat firması sahibi Akif Eski, pandemi döneminde bu tür mülklerin satışının arttığını belirterek, "Anne ve baba olarak aileler 40 gün evde vakit geçirebiliyor. Ama çocuğu evde tutmanız çok zor. Bunu görüyor aileler. Varını yoğunu satıp, bahçeli ev alan vatandaşlarımız var" şeklinde konuştu.