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Haberler Ekonomi Soma için doğalgaz lisans anlaşması tamam

için doğalgaz lisans anlaşması tamam

Soma için doğalgaz lisans anlaşması tamam
Giriş Tarihi: 18.5.2020

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma'da doğalgazın kullanımına başlanmasının en önemli ayağı olan lisans anlaşmasının yapıldığını söyledi. Özkan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile uzun süredir devam eden görüşmelerin sonuç verdiğini ve anlaşma ile çalışmaların daha da hızlanacağını belirtti. Özkan, "Doğalgazı sadece ısınma aracı olarak düşünmek hata olur. Soma'nın kalkınması için atılması gereken adımları bir puzzle olarak düşünürsek, en önemli parça doğalgazdır. Doğalgazın varlığı, ilçemizi büyük yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirecek" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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