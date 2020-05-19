3 milyon engelli için şeffaf maske üretiliyor

Türkiye adım adım kısıtlamaları kaldırarak normalleşme sürecine girerken, bir süre daha maske kullanılacağını öngören birçok kurum jest ve mimiklerle iletişim kuran işitme engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için şeffaf maske üretmeye başladı. Şeffaf maskeler, Türkiye'de yaklaşık 3 milyona yakın işitme ve konuşma engelli vatandaşın hayatını kolaylaştıracak.

HAZAL ATEŞ