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Haberler Ekonomi 500 metrekarede 20 bin lira kazanç

500 metrekarede 20 bin lira kazanç

500 metrekarede 20 bin lira kazanç
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Gelir bazında oldukça karlı bir ürün olan salep, bu sene de üreticinin yüzünü güldürdü. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı. Çiftçi Mehmet Hızıroğlu, "Salebe Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün 4 ilde başlattığı proje kapsamında başladık. Onlardan aldığımız yüzde 30 hibe ile tarlalarımızı oluşturduk. Satışla ilgili bir problemimiz yok. Yaklaşık 500 metrekare bir alanım var. 300 kilo civarında salep ve 20 bin TL civarında gelir elde ettim" dedi.

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