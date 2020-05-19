Dolar yükselişte mi? 19 Mayıs Salı döviz kuru...

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle bugün Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası pazarlarda işlemler devam etmesi nedeniyle dolar ve euro fiyatları araştırlıyor. Koronavirüs salgını dolar ve euro fiyatını nasıl etkiledi? Dolar yükselişte mi? soruları özellikle yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar alış ve satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Mayıs Salı canlı döviz kurları son durum...

PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin yanında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, "Ekonomiyi desteklemede sınırımız yok" yolundaki açıklamaların desteğiyle yükselen talep artışı umutları, petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Artan güvenli liman talebiyle ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye tırmanan altın fiyatları ise, gelişmelerle 1,740 dolar düzeylerine çekildi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6.01 artışla 34.68 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 7.33 artışla uzun süredir ilk kez 30 doları da aşarak 32.04 dolara yükseldi.