Kuzu göbeği mantarı 20 ülkenin sofrasında

Türkiye'nin orman arazilerinde yetişen ve halk arasında "kuzu göbeği" olarak adlandırılan mantar, ihracatıyla ülke ekonomisine yıllık 20 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanıyor. Ege'de şubat ortasında, Doğu Anadolu'da mayıs sonunda toplanması biten kuzu göbeği mantarı ormanlarda yetişiyor. Çalışkan Tarım Genel Müdürü Mehmet Çalışkan, mantarı fabrikada bazı işlemlerden geçirdikten sonra ihraç ettiklerini belirterek, "Ülke genelinde 3-4 ihracatçı firma var. Sezonda ülke genelinde 20 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriliyor. Kuzu göbeğini 20 ülkenin sofrasına ulaştırıyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP