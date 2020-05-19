  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Yahya Üstün'den 'THY'nin 87. yıl dönümü' paylaşımı!

Yahya Üstün'den ''nin 87. yıl dönümü' paylaşımı!

Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları'nın kuruluşunun 87. yıl dönümü ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Yahya Üstün'den 'THY'nin 87. yıl dönümü' paylaşımı!

20.05.2020, 01:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020,01:17

Yahya Üsün paylaşımında, "Çok isterdik bugünü bulutların üzerinde, yüz binlerce misafirimizle kutlamayı, 87. yılımızda yerde değil gökte olmayı... Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız ve gurur yolculuğumuz devam edecek." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yahya Üstün'den 'THY'nin 87. yıl dönümü' paylaşımı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA