Altını olanlar dikkat! Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı koronavirüs salgınının küresel piyasaları sarsması ve merkez bankalarının parasal destek adımları açıklamalarıyla bu yıl %10'dan fazla artış gösterdi ve 14 Nisan'da yaklaşık yedi buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 1,746.50 dolara ulaştı.

ALTINI CAZİP HALE GETİREN NEDENLER

Genellikle ekonomik kargaşa dönemlerinde güvenli tasarruf aracı olarak talep gören altın, merkez bankalarının gevşeme adımlarından destek buluyor. Merkez bankalarının gevşeme adımları tahvil getirilerini aşağı çekerken, diğer varlıkların değerini düşürerek enflasyon endişesini artırıyor ve böylece altını daha cazip hale getiriyor.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

Reuters'ın bu ay 37 analist ve işlemci arasında yaptığı anket, altın fiyatları için medyan tahminin 2020'de ortalama 1,639 dolar ve 2021'de 1,655 dolar olduğunu gösterdi. Tahminler, Ocak ayındaki ankete göre daha da yükseldi. Ancak yine de anket verileri yaşanan bu artışların ardından yükseliş eğiliminin durabileceğini gösteriyor.

"ALTIN TALEBİ UZUN VADEDE SÜREBİLİR"

Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1,546 dolar ve 2021'de 1,600 dolar olması bekleniyordu. Analistlerin açıklamasına göre, altın diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir.

Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir. Standard Chartered analisti Suki Cooper, "Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz" dedi.

Cooper düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi.

İç piyasada gram altın bugün yine 380 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 620 TL seviyesinde bulunuyor.