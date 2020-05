Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gençlere üç müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarken 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne katılanlara ilişkin müjdelerini de sıraladı. Albayrak, projeye katılanlara 6 GB ek internet ve 15 yaşından küçükler için giriş ekranı imkanı verileceğini, ayrıca proje kapsamında canlı oturumlar yapılacağını açıkladı. Gençler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak 1 milyon yazılımcı projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Şu ana kadar 440 bin 427 arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için CV'lerini doldurdu" bilgisini paylaştı.

SORU SORABİLECEKLER

"Şimdi bu platformdan yararlanacak olan genç arkadaşlarımıza üç küçük müjde vermek istiyorum" diyen Albayrak, şu ifadeleri kullandı: "İlki, 1 milyon yazılımcı projemize katılan eğitim portalımızdaki her kullanıcımıza her ay 6 GB ek internet kotası vereceğiz. E-devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan soruları sormanız için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz."



"GELECEĞİNİZ İÇİN ÇALIŞMAK BİZİ ASLA YORMUYOR"

"Türkiye'mizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik" diyen Bakan Berat Albayrak, çok yakın zamanda dünya ile rekabetimizi güçlendirecek yeni projeleri de açıklayacaklarını söyledi.



1 Milyon Yazılımcı Projesi platformu, şu anda 440 bin 427 genç tarafından aktif olarak kullanıyor.



SANAYİCİLERLE DEV ZİRVE BUGÜN

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak bugün TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile 365 oda, borsa başkanı, 61 sektör meclis başkanı, 500'e yakın işadamı ile telekonferans ortamında buluşacak. Bakan Albayrak, reel sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyecek, hükümetin salgınla mücadele sürecinde attığı adımların sonuçları ve yeni döneme ilişkin yol haritasını anlatacak. Bugün saat 14.30'da gerçekleşecek buluşmada her bölgeden bir temsilci hem bulunduğu bölgedeki illerin hem de sektörlerin sorunlarını, taleplerini anlatacak.

HAZAL ATEŞ