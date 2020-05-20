  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Telefon bankacılığı kullananlar dikkat! BDDK hayata geçirdi!

Telefon bankacılığı kullananlar dikkat! hayata geçirdi!

, bankaların çağrı merkezlerinin hizmet kalitesini ölçme konusunda yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) " çağrı merkezleri için hesaplanacak karşılanma oranının aylık olarak en az yüzde 95 olması gerektiğini" kararlaştırdı.

Telefon bankacılığı kullananlar dikkat! BDDK hayata geçirdi!

20.05.2020, 09:53

Resmi Gazete yayınlanan yönetmeliğe göre, çağrı merkezlerinin reklam gibi yöntemlerle müşteriyi telefonda bekletmesi engellenecek. Müşterinin işlem süresinin uzatılmaması için yeni önlemler yaşama geçirilirken, 60 yaş ve üstü çağrı merkezi temsilcisine doğrudan ulaşacak.

NTV'nin haberine göre yönetmelikte öne çıkan düzenlemeler kısaca şöyle:

60 yaş üstü doğrudan müşteri temsilcisine bağlanacak. Kart iptal talepleri, başka bir birime yönlendirilmeden alınacak. Aramalarda reklam gibi yöntemlerle arama süresi uzatılamayacak.

Müşteriye reklam amaçla aramalar ise Pazar günleri hariç sabah saat 9 ile akşam saat 8 arası yapılacak. Aranmamasını isteyen müşteri bir daha aranamayacak. Küfür, hakaret, çağrı merkezi temsilcisinin şahsına yönelik tehdit içeren üslupta konuşan kullanıcı ile yapılan görüşme çağrı merkezi temsilcisi tarafından sonlandırılabilir.

120 saniyeyi geçen görüşmeler ayrıca kayıt altına alınacak. Bankalar çağrı merkezlerine gelen aramaların kayıtlarını saklayacaklar ve bu kayıtlar yetkili kuruluşlar tarafndan damgalanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Telefon bankacılığı kullananlar dikkat! BDDK hayata geçirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA