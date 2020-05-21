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Haberler Ekonomi 800’den fazla ithal ürüne ilave gümrük vergisi

800’den fazla ithal ürüne

Korona virüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla 800'den fazla ürüne getirildi.

800’den fazla ithal ürüne ilave gümrük vergisi
Giriş Tarihi: 21.5.2020

İlave vergi, ürün bazında yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor. Tıraş makinesinden kontak lense, hoparlörden basküle kadar birçok ürünün yer aldığı listedeki ürünlerden Eylül sonuna kadar ilave vergi alınacak. Bu tarihten sonra 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. İlave vergi getirilen ürünler arasında iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, bazı demir-çelik ürünleri, mermer, granit, televizyon alıcı cihazları, yarı mamul deri ürünler ile bazı otomobil yedek parçaları, fotokopi baskı ve yazı kağıtları da yer alıyor.

HAZAL ATEŞ

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