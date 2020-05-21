Altın fiyatları ne kadar? 21 Mayıs gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

21 Mayıs Perşembe altın fiyatları araştırılıyor.Kültürümüzde de önemli bir yeri olan ve özellikle düğün sezonlarında evlenen çiftlere hediye edilen altın, yükselişte mi? Altın piyasasında dün, en düşük 381 bin 200 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 382 bin 300 liradan tamamladı.

Covid-19 pandemisinin, küresel düzeyde birçok ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir süre daha süreceğine ilişkin öngörülerle, güvenli liman altının fiyatları da geçen hafta yükseldiği sekiz yılın zirvesine yakın hareket ederken, iç piyasada ise doların lira karşısında sert düşüşünün etkisiyle geriledi.

Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,762 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. İşte 21 Mayıs Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 379,90 TL

SATIŞ: 380,02 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 617,20 TL

SATIŞ: 625,10 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.234,30 TL

SATIŞ: 1.249,80 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ 2.142,00 TL