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Altın yatırımcıları dikkat! 'dan son dakika açıklaması

Son dakika! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan altın alımı ile ilgili yeni bir karar açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 100 gram ve üzeri altın alımına bir günlük valör uygulanacak. Kaynak Yeniçağ: ’dan altın alımıyla ilgili flaş karar

Altın yatırımcıları dikkat! BDDK'dan son dakika açıklaması

21.05.2020, 15:51 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,15:53

BDDK'dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

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