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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Perşembe ...

'nın dün başlayan ve sonuçları bugün açıklanacak Mayıs ayı kararı öncesi dolar ve euro güne nasıl başladı? Dün kapanışta doların satış fiyatı 6,7930 lira, avronun satış fiyatı ise 7,4600 lira olmuştu. kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Peki bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar? İşte perşembe ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 21 Mayıs Perşembe döviz kuru...

21.05.2020, 09:25

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Gözler Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro yükseldi mi? İşte 21 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Merkez Bankası, Katar Merkez Bankası ile swap anlaşmasının tutarının 5 milyar dolar karşılığından 15 milyar dolar karşılığına yükseltildiğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir.
"Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir.
"Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır."
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 575/590 düzeyinde bulunuyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde ise Pazartesi günü son işlem yüzde 13.08 bileşik düzeyindeydi.

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