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En çok gıda ve fatura için harcama yaptık

En çok gıda ve fatura için harcama yaptık
Giriş Tarihi: 21.5.2020

ING Türkiye, Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2020 yılı ilk çeyrek sonuçları ile birlikte, Nisan ayında koronavirüs salgınının harcama ve tasarrufa etkisini de ölçümledi. İlk çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 13.4 olurken, tasarruf araçları tercihinde lider altın oldu. Nisan ayında katılımcıların yüzde 58'i gıda-market, yüzde 56'sı fatura giderlerinde artış yaşadı. Bunu yüzde 38 ile sağlık harcamaları, yüzde 36 ile telekomünikasyon izledi. E-ticaret hizmetleri ile dijital film-müzik aboneliklerinde de yüzde 25'lik artış görüldü.

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