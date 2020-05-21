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Korona standartlarında dünyada öncü olacağız

Korona standartlarında dünyada öncü olacağız
Giriş Tarihi: 21.5.2020

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından korona virüs önlem kılavuzu hazırlandığını söyledi. "Basit ama etkili tedbirler öneriyoruz. Standartları sağlayan firmalara, uluslararası 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' vereceğiz" diyen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası diyorum çünkü daha standartların oluşmadığı bu alanda, dünyada öncü olmak istiyoruz." TSE tarafından hazırlanan 'Kovid- 19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu tanıtan Varank, "Getirdiğimiz tedbirler, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyor" dedi. Bakan Varank, "Bu kurallara uyulması halinde reel sektörün pandemiye karşı dayanıklılığı artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte üreticimiz, rakiplerinin önüne geçecek" diye konuştu.

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