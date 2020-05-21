“Türkiye’nin yıldızı parlayacak”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği TOBB Ekonomi Buluşması'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemini değerlendirdi. 500'ü aşkın oda ve borsa başkanı ile telekonferans yoluyla bir araya gelen Bakan Albayrak, özetle şu mesajları verdi:

● İTHALAT ESKİSİ GİBİ

Kolay olmayacak: Stratejik ve ülkemizde üretim imkânı olmayan ürünler haricinde, artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri bir dönem Türkiye'yi ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Bu dönemde bu alanların dışında artık ithalat çok zor olacak. Yerli üretimi ve yerli üretimin dünyayla rekabetini tüm politikalarımızda daha da önceleyeceğiz.

● 350 MİLYAR LİRALIK

Destek: Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı 252 milyar lirayı buldu. Destek miktarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aştı. Bu paket ekonomide yakın dönemde gerçekleşecek olan toparlanmayı destekleyecek.

● SANAYİCİYE UCUZ

Kredi: Yerlileştirme için elin taşın altına koyan, yerli üretim için sorumluluk alan tüm sanayicimizi koruyacağız, daha da destekleyeceğiz. Bunun için özellikle uzun vadeli, Türk lirasına dayalı ve düşük maliyetli finansman programlarımızı hayata geçireceğiz.

● İŞ GÜVENCESİNE

Vurgu: Normale geçişin konuşulduğu bugünlerde en önemli konu istihdam. Tüm çalışanlar için iş güvencesinin altyapısını oluşturduk. İlave istihdam için destekler artarak devam edecek.

● SWAPTA ETKİN SÜREÇ

Başlayacak: Yeni döneme hazır olmamız lazım. Bu dönem, ticaret hacmi yerel paralar ve swaplar noktasında çok daha etkin bir şekilde yöneteceğimiz bir süreç. Özellikle 2020'nin ikinci yarısında, inşallah her anlamda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir ikinci yarı olacak.

● TL KREDİYE DÖNME

Dönemi: Döviz kredilerden yoğun biçimde TL'ye dönme talebi var. Neden? TL faizleri çok daha düşük. Yavaş yavaş küresel sürecin etkileri ile buradaki erimeyi önümüzdeki dönemde daha etkin bir şekilde göreceğiz.



"SİYASİ POLEMİKLERLE VAKİT KAYBETMEYECEĞİZ"

Bakan Berat Albayrak, kovid 19 sonrası dönem için Türk ekonomisinin haziran ile birlikte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini söyledi. Tüketici güven endeksinin, yüzde 8.5'luk bir artışla nisandan pozitif anlamda ayrışmaya başladığına dikkat çeken Albayrak, "Biz üretime, millileşmeye odaklanacak ve siyasi polemiklerle vakit kaybetmeyeceğiz" dedi.

Hazal ATEŞ