Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.
Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.
66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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