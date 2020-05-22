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Haberler Ekonomi 66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

Ticaret Bakanlığı'nın 'de yayımlanan kararına göre 66 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi. Öte yandan, 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "" yürürlükten kaldırıldı.

66 şirket 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne alındı

22.05.2020, 08:53

Ticaret Bakanlığının "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, ilgili tebliğ kapsamında bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen 66 şirket sıralandı.

Öte yandan, 24 Nisan 2020 tarihli 31108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar" yürürlükten kaldırıldı.

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