Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.
Pekcan, "Stok Finansman Destek Paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira" dedi.
Bakan Pekcan açıkladı! Yeni paketi devreye giriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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