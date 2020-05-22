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Haberler Ekonomi Bakan Pekcan açıkladı! Yeni paketi devreye giriyor

Bakan Pekcan açıkladı! Yeni paketi devreye giriyor

Pekcan, "Koronavirüs salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni 'ni devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Pekcan açıkladı! Yeni paketi devreye giriyor

22.05.2020, 14:13

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik kredisi, ürünlerini satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Stok Finansman Destek Paketi kapsamında KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limiti tutarı 10 milyar lira" dedi.

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