“Bayram alışverişlerinizi esnaftan yapın”

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Bayram alışverişlerinde AVM'ler yerine yerli malının en fazla bulunduğu esnaf sanatkarların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

AYAĞA KALKMASI LAZIM

Altıkulaç, "Tüketicilere önerimiz, ihtiyaçlarını çevrelerindeki esnaf sanatkarlardan karşılamaları, daha sağlıklı alışveriş yapmaları şeklinde olacaktır' dedi. Çiğli'nin İzmir'deki AVM'lerin konuşlandığı en önemli bölgelerden biri olduğunu hatırlatan Altıkulaç, "Üyelerimiz doğrudan halka mal ve hizmet sunuyor. İnsanlar sokağa çıkmayınca, esnaf iş yapamıyor. Zaten bakanlık genelgesi ile kafe, kahvehane, hamam gibi meslek kolları tamamen, lokanta, pastane ve benzeri meslek kolları ise kısmen kapatıldı. Esnafın ayağa kalkması lazım. Tüketicilerin alışverişlerinde esnaf tercihi küçük işletmeleri rahatlatacaktır" ifadelerini kullandı.



MAHALLEMİZDEKİ DOSTLARIMIZ

Arif Altıkulaç, "Esnaf sanatkarlar mahallemizdeki dostlarımızdır. Yaklaşan bayram alışverişlerini dostlarımızdan yapalım. Paramızı küçük esnafa harcayalım, Çiğli'nin parası Çiğli'de kalsın, paramızın bereketinin ilçemize hayrı dokunsun" dedi.



HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI YAPARLAR

Esnaf ve sanatkarların aileleriyle birlikte toplumun önemli bir kesimini temsil ettiğini hatırlatan Arif Altıkulaç, "Halkın bir parçasını oluşturan esnaf sanatkarlar, toplum sağlığını her zaman ön planda tutmuş, insanların sağlığı için gerektiğinde işyerlerini iki ay kapatmış, her türlü fedakarlığı yapmış ve gereken hijyen tedbirlerini almışlardır" ifadelerini kullandı.