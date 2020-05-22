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Haberler Ekonomi Faiz oranı 8.25’e indirildi

oranı 8.25’e indirildi

Faiz oranı 8.25’e indirildi
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Merkez Bankası dünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yarım puan daha indirerek yüzde 8.5'e çekti. Korona virüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla önemli adımlar atan Merkez Bankası'ndan dün bir hamle daha geldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.75'ten 8.25'e indirdi. Böylece geçen senenin Temmuz ayından bu yana yapılan 8 toplantıda toplam 1525 baz puan indirim yapılmış oldu.

TOPARLANMAYA KATKI
Yapılan açıklamada yakın dönemde uygulamaya konulan mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı vurgulandı. Mevcut para politikası duruşu altında enflasyon görünümünün de, yıl sonu tahminiyle uyumlu olduğu değerlendirildi.

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