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'tan İstikrar Kalkanı açıklaması

Bakan Albayrak, "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü ’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstikrar Kalkanı açıklaması

22.05.2020, 14:45 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,14:55

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ'lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız." ifadelerine yer veren Bakan Albayrak, atılan adımlarda gelinen son durumu anlatan görseller paylaştı.



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