“Salgının ekonomimize etkisi daha az olacak”

Bakan Albayrak, video konferans yoluyla düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, korona virüs salgınının dünya ekonomisinde oluşturduğu olumsuz etkileri anlattı.

ABD EKONOMİSİ 5.9 KÜÇÜLECEK

Salgının, küresel ticareti neredeyse durma noktasına getirdiğini, ekonomik aktivite üzerinde tarihte benzerine az rastlanan şiddetli bir olumsuz etkiye neden olduğunu dile getiren Albayrak, Avro Bölgesi'nin 2020'de ekonomik olarak yüzde 7,5 oranında küçülmesinin beklendiğini söyledi. Albayrak, ABD'de ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralma yaşandığını, nisanda işsizlik oranının yüzde 14.7'ye yükseldiğini, sadece geçen ay 20.5 milyon insanın işini kaybettiğini kaydederek, ABD'nin 2020'de yüzde 5.9 küçülmesinin öngörüldüğünü aktardı. Benzer tablonun gelişmiş ülkelerin tamamında yaşandığını, gelişmekte olan ülkelerin de 2020'de yüzde 1 küçülmesinin beklendiğini dile getiren Albayrak, Türkiye olarak salgının ekonomiye yönelik olumsuz etkileriyle mücadele etmek için çok erken kapsamlı ve kararlı bir strateji uyguladıklarını bildirdi.



YENİ DÖNEMİ HEP BİRLİKTE KURGULAYACAĞIZ"

Albayrak, sağlık alanında olduğu gibi, ekonomide de dünyada ortaya çıkan kötü fotoğrafların hiçbirisinin Türkiye'de görülmediğini belirterek, "Özellikle Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımız kapsamında vatandaşlarımızdan esnafımıza, KOBİ'lerimizden sanayicimize ihracatçımıza kadar tüm paydaşlarımızın kullanımına sunduk" dedi. Türk ekonomisinin en zorlu dönemini geride bıraktığını kaydeden Albayrak, "Değişim adını verdiğimiz, Türkiye ekonomisinin ihracata, katma değerli üretime ve istihdama dayalı ekonomik modeli yakaladığı, cari denge sorununun güçlü bir şekilde çözdüğü, kaynaklarını bu hedefler doğrultusunda planladığı yeni bir dönemi birlikte kurgulayacağız" diye konuştu.

"HER ŞEYİN EN İYİSİNİ YAPABİLECEK KAPASİTEDEYİZ"

Özellikle son 2-3 aylık dönemin dünyaya ve herkese bir mesaj verdiğini belirten Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu süreç, on yıllardır Türkiye'de zihinsel kodlarımıza ket vurmaya çalışan 'Biz yapamayız, biz üretmeyiz, bu bizi aşar' söylemiyle bize örülmeye çalışılan duvarları yıktığımız harika bir süreç oldu. Savunma sanayinden sağlığa kadar Türkiye'nin ortaya koyduğu son 15-20 yıllık resim, aynı şekilde teknolojide günün ihtiyaçlarını karşılamada ortaya koyduğumuz başarı... Allah'ın izniyle her şeyin en iyisini yapabilecek kapasiteye sahi-biz. Ve bugün 83 milyon olarak tekrardan kavuştuğumuz bu güçlü özgüveni kaybetmemek üzere daha da güçlendirerek ileriye taşımamız lazım."

