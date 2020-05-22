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Şehit yakını ve gazi ailesine çifte bayram

Şehit yakını ve gazi ailesine çifte bayram
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Selçuk, hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını söyledi.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ
Atananların 291'inin erkek, 108'inin de kadın olduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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