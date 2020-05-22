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Seyahat yasağında tapuda satışlara devam

Seyahat yasağında tapuda satışlara devam
Giriş Tarihi: 22.5.2020

15 ildeki seyahat kısıtlaması 3 Haziran'a kadar uzatıldı. Kısıtlamaların uygulandığı bazı illerde, illere giriş ve çıkış yapamayan alıcı ve satıcılar, tapu işlemlerini bir araya gelmeden de yapabilecek. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışında bulunmaları halinde bile tapu müdürlüklerinde satış ve bağış gibi işlemlerin yapılabildiğini söyledi.

KREDİLİ İŞLEM BAŞLADI
Özelmacıklı, "Belirlenen illerde işlemler başladı. Bu sayede alıcı ve satıcı aynı şehirde bulunmasa da işlemler devam ediyor" dedi. Aynı il sınırları içindeki işlem taleplerinin karşılanmadığını belirten Özelmacıklı, şunları söyledi: "Mülkiyeti devreden taraflar birden fazla ise, başvurunun aynı yerden yapılması gerekiyor. Kredili işlemlerde ise alıcı ve bankanın aynı birimde bulunması yeterli. Belgeler tapuya sunulduktan sonra, resmi senedi hazırlayan tapu müdürlüğü akdin taraflarına randevu saati bildiriyor. Taraflar imza aşamasında birimlerde hazır bulunuyor." Özelmacıklı, uygulamanın pilot olarak bazı illerde başladığını belirterek, "Örneğin İstanbul'da Ümraniye ve Büyükçekmece, Ankara'da Çankaya, Muğla'da Menteşe, Eskişehir'de Odunpazarı, Bursa'da Yıldırım, Konya'da Selçuklu, Antalya'da Kepez, İzmir'de Bayraklı ve Bornova hatta yurtdışında Berlin'de bu başvurular alınabiliyor" dedi.

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