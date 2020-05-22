Üretimde toparlanma ‘sağlık’la olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında geçilen "yeni normal"de önlemlerin yaşam tarzı olarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Varank, "Hasarın boyutlarını minimuma indirmek ve bu dönemin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de en başta sağlık diyerek üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı gerçekleştirmeye odaklandık" ifadelerini kullandı.

PROJELER DEVAM EDİYOR

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı'na katılan Varank, salgın döneminde Türk sanayisinin üretim kabiliyeti ve değişikliklere hızla adapte olma becerisini gösterdiğini ifade ederek, aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarıyla tanı kiti ve tanı sistemleri alanında projelerin devam ettiğini söyledi.

'RAKİPLERİ GEÇECEKSİNİZ'

Kurallara uyulması durumunda salgının üretime olan etkisi azalarak yok olacağını anlatan Bakan Mustafa Varank, "Pandemiye karşı dayanıklılığınız artacak ve dış talepte başlayan iyileşmeyle birlikte Kovid- 19 sonrası dönemde rakiplerinizin önüne geçebileceksiniz" şeklinde konuştu.



TEMMUZ AYINDA YENİ ÇAĞRILAR AÇILACAK

Geçen yıl uygulanmaya başlanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na ilişkin bilgi veren Bakan Mustafa Varank, "Gelecek ay makine sektöründe çıkılan çağrının sonuçlarını açıklayacağız" diye konuştu. VARANK, temmuzda da yeni çağrıların açılacağı bilgisini paylaştı.