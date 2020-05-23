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Haberler Ekonomi Altın fiyatları 23 Mayıs Cumartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Cumartesi! , , yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'da, dün kapanışta 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,66 yükselişle 380,20 liradan işlem gördü. Peki bugüne nasıl başladı? , çeyrek altın yükselişte mi? İşte Cumartesi altın fiyatlarında yaşananlar...

Altın fiyatları 23 Mayıs Cumartesi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

23.05.2020, 10:02

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? soruları özellikle altın yatırımcıları tarafından merakla araştırılıyor. İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,55 kayıpla 380,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,52 azalışla 2.526,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 617,00 liraya geriledi.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın açıkladığı son rapora göre, para birimlerindeki hızlı değer kaybı ve mevcut ekonomik istikrarsızlık ortamı altın fiyatlarındaki tırmınışı körüklemeyi sürdürecek. Finans devinin raporunda, dünyadaki önde gelen tüm para birimlerinin geleceğine ilişkin belirsizlikleri gören yatırımcıların uzun vadeli varlıklarını, dünyanın miras rezerv parası altına yönlendirecekleri öngörüldü.

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 379,95 TL
SATIŞ: 380,16 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 617,70 TL
SATIŞ: 625,90 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.235,30 TL
SATIŞ: 1.251,50 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

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