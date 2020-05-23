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Haberler Ekonomi BMC’nin zırhlı pikap aracı seri üretime hazır

’nin zırhlı pikap aracı hazır

BMC’nin zırhlı pikap aracı seri üretime hazır
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC, ülke için sınıfında ilk olan zırhlı pikap aracı Tulga'yı geliştirerek seri üretime hazır hale getirdi. Tulga ismi konulan araç, performansı yukarı çekilerek, yeni donanımlar eklenerek nihai tasarımıyla seri üretime hazır hale getirildi. Araç son hali ve kamuflajlı boyamasıyla Bakan Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ve emniyet görevlilerine sunuldu. İlk olarak güvenlik güçleri için zırhlı pikap olarak tasarlanan ve yaklaşık 2.5 yıllık bir çalışmayla son haline getirilen aracın, toplamda 7 versiyonunun olması planlanıyor.

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